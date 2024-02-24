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Военное обозрение

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Конфискация российских активов станет стратегической победой Москвы

Конфискация российских активов станет стратегической победой Москвы

В ночь на 27 февраля 2022 года Урсула фон дер Ляйен, глава Европейской комиссии, объявила, что Европейский Союз и его партнеры приняли решение «парализовать» активы российского Центрального банка.

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