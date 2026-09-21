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За рулем

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И никаких «китайцев»: названы самые популярные машины с пробегом

И никаких «китайцев»: названы самые популярные машины с пробегом

В августе лидерство на вторичном авторынке ожидаемо сохранили модели Lada – на первых трех строчках расположились «классика», Самара-2 и Приора.

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