Пять новых заводов энергетической утилизации отходов появится в России

Пять новых заводов энергетической утилизации отходов будет построено в России. Об этом сообщил исполнительный директор госкорпорации «Ростех» Олег Евтушенко в ходе пленарного заседания Совета Федерации 23 октября.
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