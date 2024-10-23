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Пять новых заводов энергетической утилизации отходов появится в России

Пять новых заводов энергетической утилизации отходов появится в России

Пять новых заводов энергетической утилизации отходов будет построено в России. Об этом сообщил исполнительный директор госкорпорации «Ростех» Олег Евтушенко в ходе пленарного заседания Совета Федерации 23 октября.

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