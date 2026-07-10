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Серавалли ответил на критику Мильштейна: «Я просто сообщил о том факте, что ты обзванивал команды ради оффер-шита для Минтюкова. Задел тебя за живое?»

Инсайдер Фрэнк Серавалли ответил на реплику Дэна Мильштейна в свой адрес.  Ранее представитель Павла Минтюкова так ответил на слова Серавалли про попытку агента привлечь внимание команд НХЛ к защитнику: «Тайна раскрыта.

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