Такое происходит раз в 20 лет: невидимый парад «планет, которые "тают" в лучах» Солнца состоится 3 июня

3 июня состоится «Парад планет», когда четыре планеты выстраиваются близко к друг другу. Такое событие происходит раз в 20 лет, о чем рассказала астроном, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман.
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