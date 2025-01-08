Юрий Ильинов

«Поставлен крест». Раскрыты планы Британии в Донбассе Рогов: Россия сорвала план Великобритании по добыче лития в Донбассе Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что Россия сорвала планы Великобритании по разработке крупнейшего литиевого месторождения в западной части Донецкой Народной Республики (ДНР). Он пояснил, что украинские власти годом ранее полностью передали права на разработку Шевченковского литиевого месторождения британцам, разработкой которого должна была заниматься австралийская компания European Lithium, принадлежащая бизнесмену из Британии Энтони Сейджу. «Фактически британцами при содействии (Владимира — Прим. ред.) Зеленского было украдено бесценное месторождение. Но теперь на их планах поставлен крест, им не суждено сбыться», цитирует Рогова РИА Новости. По его словам, киевский режим использует украинцев как «пушечное мясо» в Донбассе, чтобы защитить интересы западных корпораций, заинтересованных в поставках лития, необходимого для автомобильной промышленности, а также для производства компьютерной техники и средств мобильной связи. Ранее сообщалось, что Вооруженные силы РФ установили контроль над селом Шевченко в ДНР. В этом населенном пункте находится одно из крупнейших литиевых месторождений в Европе. По предварительным оценкам, на данной территории содержится около 14 млн тонн литиевых руд. Сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм* заявлял, что США не могут позволить себе проиграть в конфликте на Украине, поскольку это приведет к потере доступа к ценным природным ресурсам, стоимость которых политик оценивает в 10–12 трлн долларов. Он также утверждал, что Украина обладает огромными природными богатствами и может считаться «богатейшей страной Европы». По его мнению, в случае поражения Украины, эти ресурсы окажутся в руках России и КНР. *Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.