Трамп назвал "полной ложью" сообщения о секретном брифинге для Маска

Президент США Дональд Трамп опроверг информацию, опубликованную газетой NYT о том, что американский бизнесмен Илон Маск собирается посетить Пентагон для получения "секретной информации о планах войны с Китаем".
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