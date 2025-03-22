Финансист Финогенова: для получения льгот пенсионерам надо писать заявления

Большинство положенных пенсионерам льгот и доплат предоставляют в уведомительном порядке, однако есть и такие соцвыплаты, для которых необходимо подавать заявления, рассказала агентству «Прайм» профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова.