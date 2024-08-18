Рисунок Джона Леннона выставят на торги

Sotheby’s объявил, что его первый в истории аукцион популярной культуры откроется онлайн 29 августа. Выставка звездных произведений кино и музыки, представленных на аукционе — от пианино, которым пользовалась Эми Уайнхаус, до рисунка Джона Леннона, сделанного под действием кислоты, — откроется для публики в Sotheby’s в Лондоне 9 сентября.