Вашингтон отрицает, что заранее знал о планируемых атаках дронов на регионы РФ

Издание Axios скорректировало свою статью, ранее содержавшую информацию о том, что Украина якобы заранее уведомила президента США Дональда Трампа о сегодняшней атаке беспилотников на российские аэродромы.
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