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Площадь пожара в порту «Кавказ» составляет 500 квадратов

Площадь пожара в порту «Кавказ» составляет 500 квадратов

Поиски одного пропавшего продолжаютсяПлощадь пожара в порту «Кавказ», который начался после атаки ВСУ, по уточненным данным, составляет 500 квадратных метров, сообщили СМИ в экстренных службах.

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