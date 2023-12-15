Реальные ставки по кредитам возросли до пиков весны 2022 года

В ноябре средняя величина полной стоимости кредита в сегменте необеспеченного кредитования достигла 29,4%, что сравнимо с пиками весны 2022 года: в марте средняя ПСК составляла 30,7%, пишет РБК со ссылкой на данные «Скоринг Бюро».