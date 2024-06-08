Посольство КНР призвало США прекратить подрывать режим ядерного разоружения

США должны прекратить действия по подрыву режима ядерного разоружения. Об этом 8 июня заявил ТАСС официальный представитель посольства Китая в США, комментируя выступление старшего директора по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению в Совете национальной безопасности США Праная Вадди, который, в частности, заявил, что перспектива заключения сделки с Россией на смену ДСНВ будет напрямую зависеть от Китая.