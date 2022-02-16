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NYT сообщил о следах двух разрешенных веществ в тесте Валиевой

NYT сообщил о следах двух разрешенных веществ в тесте Валиевой

Олимпиада 2022 , 16 фев, 02:39  0  New York Times: в допинг-пробе фигуристки Валиевой были выявлены три препарата, два из которых легальные В допинг-пробе фигуристки Камилы Валиевой, которая дала положительный результат на триметазидин, были обнаружены следы еще двух сердечных препаратов, применение которых не запрещено, пишет газета Камила Валиева (Фото: Getty Images/Fotobank) В допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой, которая дала положительный результат на запрещенный препарат триметазидин, были обнаружены следы еще двух сердечных лекарств, разрешенных для спортсменов, сообщает The New York Times со ссылкой на документ, представленный в рамках судебных разбирательств по делу.

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