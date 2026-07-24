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Царьград

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Набиуллина призвала не искать тайные сигналы в ее одежде и брошках

Набиуллина призвала не искать тайные сигналы в ее одежде и брошках

Эльвира Набиуллина, председатель Центробанка России, призвала не искать скрытые смыслы в ее одежде и брошках, подчеркнув, что Центральный банк всегда излагает информацию прямым текстом для общественности.

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