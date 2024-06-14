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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Глушаков о развале чемпионского «Спартака»: «Все виноваты во всем, от руководства до игроков. Лет пять бы еще могли побомбить, побились бы за золото 100%»

«Это больная тема для болельщиков. Недавно встречались с Темой Ребровым, говорили о том, что жаль, что все так получилось.

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