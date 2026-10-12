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Газета.ру

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ТАСС: первая подсудимая о поставке сухпайков в ВС РФ получила 4 года тюрьмы

ТАСС: первая подсудимая о поставке сухпайков в ВС РФ получила 4 года тюрьмы

Басманный районный суд в Москве приговорил первую подсудимую по делу о поставке некачественных сухпайков в российские войска Эльвиру Смирнову к четырем годам тюрьмы.

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