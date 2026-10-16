Разбитый ударами ВС РФ комбинат «Запорожсталь» продолжает работать на ВСУ Запорожский металлургический комбинат «Запорожсталь» украинского холдинга «Метинвест» после серии атак ВС РФ официально остановил работу в начале августа нынешнего года.
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