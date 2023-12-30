Враг пытался атаковать Крым боевым катером-камикадзе, но его встретили моряки ЧФ

Враг пытался атаковать Крым боевым катером-камикадзе, но его встретили моряки Черноморского флота. В 10:26 Минобороны сообщило, что 30 декабря в 10:00 мск в северо-западной части Чёрного моря был обнаружен следовавший в направлении Крыма безэкипажный катер ВМС Украины.