Враг пытался атаковать Крым боевым катером-камикадзе, но его встретили моряки ЧФ

Враг пытался атаковать Крым боевым катером-камикадзе, но его встретили моряки Черноморского флота. В 10:26 Минобороны сообщило, что 30 декабря в 10:00 мск в северо-западной части Чёрного моря был обнаружен следовавший в направлении Крыма безэкипажный катер ВМС Украины.
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