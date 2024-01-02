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FTimes

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Не спешите выбрасывать: что делать с елкой после Нового года 2024

Не спешите выбрасывать: что делать с елкой после Нового года 2024

Не спешите выбрасывать: что делать с елкой после Нового года 2024 Елена ГалицкаяПосле празднования Нового года перед многими стоит вопрос: что делать с елкой, которая радовала весь декабрь? Не стоит спешить с решением выбросить ее на свалку.

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