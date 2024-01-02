Не спешите выбрасывать: что делать с елкой после Нового года 2024 Елена ГалицкаяПосле празднования Нового года перед многими стоит вопрос: что делать с елкой, которая радовала весь декабрь? Не стоит спешить с решением выбросить ее на свалку.