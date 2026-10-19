По итогам девяти месяцев 2026 года первичный рынок жилой недвижимости Москвы в пределах МКАД характеризуется сокращением объема продаж при росте средневзвешенной цены квадратного метра в зарегистрированных сделках.
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