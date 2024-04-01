ВЦИОМ: 93% россиян не хотели бы эмигрировать из страны

На сегодня эмиграционные настроения в российском обществе практически сошли на нет: абсолютное большинство россиян - 93% - не рассматривают для себя переезд за границу на постоянное место жительства, в то время как доля желающих эмигрировать из страны достигла минимума за все время мониторинга с 1991 года, составив лишь 5%.