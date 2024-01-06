Патриарх Кирилл поздравил православных христиан с Рождеством

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 7 января поздравил православных христиан с Рождеством.«Сегодня мы вспоминаем особое событие приход в мир Господа и Спасителя, который церковью именуется солнцем правды.
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