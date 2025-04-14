Метшин о поездке в Иран: «Исфахан поразил чистотой и гостеприимством»

Автор: Александра ДавыдоваМэр Казани Ильсур Метшин Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» На деловом понедельнике мэр Казани Ильсур Метшин поделился впечатлениями от визита в Иран, где был подписан договор о побратимстве с одним из древнейших городов мира – Исфаханом.
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