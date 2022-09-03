Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Александрович
    зачем вся эта морока с газом, если есть электричество?Заявки на подключ...
  • Россиянин
    Мало. Надо 25 давать.В Краснодарском к...
  • Вадим Белецкий
    Вот и в Питере тоже, за один день так похолодало, что даже пришлось куртку осеннюю вдруг надеть, вместо обычной в это..."А народ где вооб...

Боевые расчеты ЗРПК «Панцирь-С» ВВО в ходе СКШУ «Восток-2022» поразили свыше 10 мишеней-имитаторов вертолетов ВМ-В

Боевые расчеты ЗРПК «Панцирь-С» ВВО в ходе СКШУ «Восток-2022» поразили свыше 10 мишеней-имитаторов вертолетов ВМ-В

В учении с боевой стрельбой принимал участие личный состав зенитных ракетно-пушечных дивизионов одного из соединений войск ПВО Восточного военного округа, дислоцированного в Приморском крае.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх