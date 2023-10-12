Осталось совсем немного: Подольская обратилась к народу с важной речью

Сегодня Наталью Подольскую смело можно назвать полностью состоявшейся женщиной. В свои 41 она не только является счастливой женой и мамой двоих замечательных сыновей, но и известной на всю страну артисткой.
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