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  • Владимир Алтайцев
    Хакамада  имеет авторитет в России? тысячу раз  ха-ха, и сто  тысяч раз фи. Эту сволочь презирают не меньше 90% насел...Хакамада вывалила...
  • владимир кочура
    Редкая тварь писала статейку. Лживая как и хакамада.Хакамада вывалила...
  • Вовладар Даров
    Лучше бы эта дама молчала , в 90 -х у кормушки сидела с Немцовым так молчала, как выкинули сразу с другом своим стали...Хакамада вывалила...

Осталось совсем немного: Подольская обратилась к народу с важной речью

Осталось совсем немного: Подольская обратилась к народу с важной речью

Сегодня Наталью Подольскую смело можно назвать полностью состоявшейся женщиной. В свои 41 она не только является счастливой женой и мамой двоих замечательных сыновей, но и известной на всю страну артисткой.

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