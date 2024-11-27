РБК: зампред ЦБ Чистюхин объяснил падение фондового рынка РФ высокими ставками

Первый зампред Банка России Владимир Чистюхин заявил в интервью РБК, что снижение российского рынка акций связано с перетоком средств в более доходные консервативные инструменты, дивидендными гэпами и опасениями инвесторов в отношении уровня закредитованности эмитентов.