РБК: зампред ЦБ Чистюхин объяснил падение фондового рынка РФ высокими ставками

Первый зампред Банка России Владимир Чистюхин заявил в интервью РБК, что снижение российского рынка акций связано с перетоком средств в более доходные консервативные инструменты, дивидендными гэпами и опасениями инвесторов в отношении уровня закредитованности эмитентов.
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