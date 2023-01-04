Подписать Дзюбу в «Сивасспор» попросил тренер Чалымбай, он инициатор переговоров («Матч ТВ»)

Главный тренер «Сивасспора» хочет видеть Артема Дзюбу в команде. Риза Чалымбай обратился к руководству турецкого клуба с просьбой подписать контракт с 34-летним российским нападающим.
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