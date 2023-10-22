В Великобритании ответили на вопрос о принятии беженцев из Израиля и Газы

Замглавы британского МВД по вопросам иммиграции Роберт Дженрик заявил в интервью телеведущей Виктории Дербишир, что отвечать на вопрос о принятии беженцев из Израиля и Газы в Великобритании пока преждевременно.
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