Чемпионат Испании. «Атлетико» против «Кадиса»

«Атлетико» и «Кадис» откроют 28-й тур Ла Лиги. В субботу «Вильярреал» сыграет с «Сельтой», «Валенсия» проведет гостевой матч с «Хетафе».

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