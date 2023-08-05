Около 60% украинских дипломатов не вернулись домой из заграничных командировок

А зачем им ехать в Украину: они у себя дома.

лл

лина любимцева

Возвращаться некуда. Это сейчас не Украина, а не понятно что за сброд...?!! Гоп-гоп-о-ца-ца!! Жалко тот украинский народ, который понимает весь ужас происходящего, но ничего поделать не может...