Около 60% украинских дипломатов не вернулись домой из заграничных командировок

В 2022 году из США должны были вернуться около 20 сотрудников, но приехал только один Абдулла ШАКИРОВ Фото: GLOBAL LOOK PRESS Дипломаты Украины отказываются возвращаться домой из заграничных командировок, сообщают украинские СМИ.
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