Медвежий угол

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Около 60% украинских дипломатов не вернулись домой из заграничных командировок

Около 60% украинских дипломатов не вернулись домой из заграничных командировок

В 2022 году из США должны были вернуться около 20 сотрудников, но приехал только один Абдулла ШАКИРОВ Фото: GLOBAL LOOK PRESS Дипломаты Украины отказываются возвращаться домой из заграничных командировок, сообщают украинские СМИ.

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Комментарии
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Владимир Соловьев
А зачем им ехать в Украину: они у себя дома.
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2 час.
лл
лина любимцева
Возвращаться некуда. Это сейчас не Украина, а не понятно что за сброд...?!!  Гоп-гоп-о-ца-ца!! Жалко тот украинский народ, который понимает весь ужас происходящего, но ничего поделать не может...
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1 час.

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