Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Врагов надо знать в лицо: Сергей и Татьяна Никитины туда же…

Врагов надо знать в лицо: Сергей и Татьяна Никитины туда же…

Даже не понятно, какой-такой вирус поразил нашу артистическую среду, что они как-то в момент потеряли связь со своей страной, со своим народом, со своими зрителями.

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