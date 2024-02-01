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Политолог Перенджиев: НАТО готовит «грандиозную провокацию» против РФ

Политолог Перенджиев: НАТО готовит «грандиозную провокацию» против РФ

Запад готовит против России очередную провокацию. Информация о потенциальной отставке главкома ВС Украины Валерия Залужного, а также последние новости об учениях военного блока используются для отвлечения внимания.

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Комментарии
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tsan tsan
Молодец политолог. Чётко расписал всё. А то власть российская, СВР, ГРУ и прочие спецслужбы в растерянности ждали, кто им подскажет, на что обратить внимание.
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15 час.

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