Запад готовит против России очередную провокацию. Информация о потенциальной отставке главкома ВС Украины Валерия Залужного, а также последние новости об учениях военного блока используются для отвлечения внимания.
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