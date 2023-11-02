Экс‑премьер Италии Конте назвал разговор Мелони с пранкерами провалом

РИАМО - 2 ноя. Бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте отметил, что телефонный разговор действующей главы правительства страны Джорджи Мелони с российскими пранкерами Вованом и Лексусом – это «провал планетарного масштаба», сообщает РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии