В России рассказали о новой классификации танков из-за СВО

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Дополнительная антидроновая защита танков в зоне проведения спецоперации (СВО) разделяет серийные машины по выполняемым задачам на штурмовые и артиллерийские, которые ведут стрельбу с закрытых огневых позиций (ЗОП).