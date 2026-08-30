🧬 Врач рассказал, как спорт помогает крымчанам с последней стадией рака продлить жизнь Главный врач ГБУЗ РК «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики» Владимир Мещеряков сообщил, что по результатам исследований австралийских ученых занятия спортом помогают продлить жизнь людям с четвертой стадией онкологии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым