Сгорит за один день: Зеленскому напомнили, чем обернется его провокация в сторону Москвы в День Победы

федор

Пора бы уже давно это ублюдочное образование со сворой шакалов уничтожить , а не ждать 3 года и играть в дипломатию. Щирым рагулям до лампочки, это кровожадные дебилы без мозгов с обостренными чувствами что они являются пупом земли!!!! Попрошайки и злыдняры!!!!