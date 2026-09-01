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РИА Новости: средние биржевые цены на газ в Европе в августе выросли на 17%

РИА Новости: средние биржевые цены на газ в Европе в августе выросли на 17%

Средние биржевые цены на газ в Европе в августе выросли на 16,9% по сравнению с июлем и достигли $745,4 за тысячу кубометров.

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