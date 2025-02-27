Экспедиция к предкам. Откуда пошла египетская земля и что там было до фараонов? Очень красивая карта Древнего Египта.
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Экспедиция к предкам. Откуда пошла египетская земля и что там было до фараонов? Очень красивая карта Древнего Египта.
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