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Петербургский дневник

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Врач Милушкина: пить БАДы стоит только после консультации со специалистом

Врач Милушкина: пить БАДы стоит только после консультации со специалистом

Средствами можно заменить недостаток свежих овощей и фруктов Самолечение витаминами и биодобавками может быть опасным, их рекомендуется пить только после консультации специалиста, сообщила РИА Новости врач Ольга Милушкина.

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