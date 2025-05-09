Врач Милушкина: пить БАДы стоит только после консультации со специалистом

Средствами можно заменить недостаток свежих овощей и фруктов Самолечение витаминами и биодобавками может быть опасным, их рекомендуется пить только после консультации специалиста, сообщила РИА Новости врач Ольга Милушкина.
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