Законодатели из США и ЕС угрозами потребовали от Мадуро покинуть пост

Группа законодателей из США и ряда стран Евросоюза в совместном заявлении пригрозили привлечь избранного президента Венесуэлы Николаса Мадуро к ответственности, если он добровольно не сложит свои полномочия.
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