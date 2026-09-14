МегаФон расширил покрытие 4G в Читинском районе Забайкалья

Расширение зоны покрытия и ёмкости сети затронуло сразу несколько населённых пунктов.В Забайкальском крае улучшили сотовую связь для жителей сёл и дачников: "МегаФон" расширил покрытие и пропускную способность сети в Читинском районе, чтобы абоненты могли стабильно звонить и пользоваться онлайн-сервисами на комфортных скоростях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Болгария запросил...
- СТ Рубио заявил о на...
- Вячеслав Володин ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым