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Царьград

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МегаФон расширил покрытие 4G в Читинском районе Забайкалья

МегаФон расширил покрытие 4G в Читинском районе Забайкалья

Расширение зоны покрытия и ёмкости сети затронуло сразу несколько населённых пунктов.В Забайкальском крае улучшили сотовую связь для жителей сёл и дачников: "МегаФон" расширил покрытие и пропускную способность сети в Читинском районе, чтобы абоненты могли стабильно звонить и пользоваться онлайн-сервисами на комфортных скоростях.

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