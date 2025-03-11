В Россию захотели возить пиво из страны в Карибском море

Российские ретейлеры захотели возить пиво из Доминиканской республики. Такое решение принял на фоне десятикратного повышения пошлин на пиво из «недружественных» стран, сообщает «Коммерсантъ» Одним из первых заявку в Росаккредитацию подало ООО «Мировой трейдер» — компания намерена импортировать пиво марок Presidente и Presidente Light, которые выпускаются крупным производителем страны в Карибском море.