Самые ожесточенные бои в Авдеевке происходили около железнодорожного вокзала

Бойцы 55-й гвардейской мотострелковой бригады Центрального военного округа продемонстрировали путь, по которому направлялись штурмовые группы к центру Авдеевки для зачистки этого региона от украинских боевиков.
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