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Крымское информационное агентство

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  • Татьяна Кибишева
    Рожа бандеровская!!!!Задержанный евпат...
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До 2 млн рублей штрафа грозит юрлицам за сокрытие денег или имущества от взыскания налогов, — ФНС

До 2 млн рублей штрафа грозит юрлицам за сокрытие денег или имущества от взыскания налогов, — ФНС

В связи с неуплатой задолженности и установления фактов сокрытия денежных средств или имущества, за счет которых должно производится взыскание налогов, для должностного лица (ЮЛ или ИП) предусмотрена ответственность в соответствии со статьей 199.

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