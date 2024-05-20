До 2 млн рублей штрафа грозит юрлицам за сокрытие денег или имущества от взыскания налогов, — ФНС

В связи с неуплатой задолженности и установления фактов сокрытия денежных средств или имущества, за счет которых должно производится взыскание налогов, для должностного лица (ЮЛ или ИП) предусмотрена ответственность в соответствии со статьей 199.
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