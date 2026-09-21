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Царьград

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hh.ru зафиксировал рост спроса на строителей и консультантов

hh.ru зафиксировал рост спроса на строителей и консультантов

Анализ hh.ru показал, что с августа 2025 по август 2026 работодатели чаще искали менеджеров, консультантов по стратегии, строителей и электриков.

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