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Царьград

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Тревога в Израиле: сирены в городе Метула у границы с Ливаном

Тревога в Израиле: сирены в городе Метула у границы с Ливаном

В израильском городе Метула на границе с Ливаном прозвучали сирены воздушной тревоги. Израиль и Ливан проводят переговоры по территориальным спорам при посредничестве США и Франции.

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