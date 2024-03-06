ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Команда Нетаньяху продолжает истерично пугать Россию последствиями общения с ХАМАС, Хезболлой, ФАТХ, Ираном и другими структурами "Оси сопротивления".
На выход. Россия зачищает еврейское лобби
Комментарии
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Malina
И их идеология! А теневое правительство - Ротшидьды, Рокфеллеры, Морганы, Дюпоны...
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30 мин.
Malina
Но почему-то в войне победил СССР, а не штаты...
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24 мин.
M
Malina
Жиды распяли Христа-сына Бога...
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22 мин.
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