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«Надо иметь чувство юмора». Экс-премьер Испании Рахой не стал извиняться за реплику о сборной Франции без французов и высмеял критиков

Бывший премьер-министр Испании Мариано Рахой опубликовал новую колонку, в которой прокомментировал свои резонансные реплики о сборной Франции.

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