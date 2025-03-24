Что такое гирос?

У нас тут не только история происхождения, но и рецепт: как приготовить гирос самостоятельно Гирос — это одно из самых известных и любимых блюд греческой кухни, которое давно вышло за пределы Греции и стало популярным во многих странах мира.
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